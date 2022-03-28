Türk ordusu 'Volkan' ile vuracak: Tek atışta hedefi küle çeviriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M 60TM tanklarının bir yandan modernizasyonunu gerçekleştirilirken diğer taraftan ise tüm bileşenleri millileştiriliyor.Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testleri tamamlandı.Hareketli tanktan duran hedeflere yönelik yapılan atışlar başarıyla gerçekleştirildi.Başarılı testlerin arından M60T tanklarındaki atış kontrol sistemlerinin yerli ve milli Volkan-M sistemiyle değiştirilmesine ilişkin süreç de başlıyor. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sisteminin kalifiye edilmesi hedefleniyor.VOLKAN-M ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu alandaki dışa bağımlılığı azalırken, tankların ise yüksek performanslı güncel sistemlerle donatılıp ömür devri süreleri uzatılıyor.Bir tankta muharebe gücünü belirleyen üç önemli etmen yer alıyor.Bunlar; tankın arazideki manevra kabiliyeti, tankın korunması için zırh ve ateş gücü olarak ifade ediliyor.VOLKAN-M ismi ile geliştirilen Tank Atış Kontrol Sistemi ise ateş gücü kapsamında bulunuyor.Yüksek vuruş kabiliyetine ulaşmak için en önemli alt sistemlerden biri olan VOLKAN-M, milli savunma sanayi için önemli eşiklerden biri olarak öne çıkıyorTanklara yerleştirilen sistem, nişancı ve komutana gece ve görüşün sınırlı olduğu toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında hareket halinde iken uzun mesafeden hedef tespit, teşhis ve atış yeteneği kazandırıyor.Sistemde yer alan pasif termal görüntüleme işlemi ise düşman tarafından tespit edilmeden gözetleme ve atış yapmayı mümkün kılıyor.Ayrıca VOLKAN-M'de yer alan iki bağımsız periskop ile Avcı-Vurucu olarak tanka da çok ileri seviyede beka kabiliyeti kazandırılıyor.Sistemde yer alan atış hattından bağımsız çok hassas stabilizasyona sahip nişan hattı sayesinde ise, yüksek hızda ve en kötü arazi şartlarında bile titreşimsiz görüntü sağlayarak, hareket halinde iken hareketli hedeflere yüksek ilk atımda vuruş imkanı ortaya çıkarılıyor.Bu sayede iki periskop sisteminden birinde arıza meydana gelmesi halinde, mevcut atış kontrol sistemlerinden farklı olarak nişancı veya komutan diğer periskobu kendi kullanıcı ara yüzüyle kontrol edebiliyor ve tank muharebe sahasında tam performansla çalışabiliyor.VOLKAN-M'nin yanı sıra tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk yerli motor BATU'nun ateşleme işlemi de başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.