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THY'den Polonya bilgilendirmesi: Aşı ve test zorunluluğu...

Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Polonya’nın ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırıldığı bildirildi.

Ekleme: 28.03.2022 - 19:55 Güncelleme: 28.03.2022 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
THY'den Polonya bilgilendirmesi: Aşı ve test zorunluluğu...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanan aşı ve PCR testi zorunluluğu uygulamasını kaldıran ülkelere Polonya da dahil oldu. Alınan kararla artık yolcular, aşı ve PCR testi ibraz etmeden bu ülkeye giriş yapabilecek.Türk Hava Yolları(THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcuları için sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruyla 'Polonya'ya seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur' bilgilendirmesini yaptı

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