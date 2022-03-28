Samsunlu Gezek kardeşlerin 16 milyar TL vurgunu! Bankanın kurtaramadığı parayı sigorta mı ödeyecek?

16 milyar tl vurgun banka arama motorlarında en çok aranan konuların başında geliyor. Samsun'da Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerin bankanın mobil uygulamasında buldukları açıkla yaptıkları 16 milyar liralık vurgun herkesin dilinde. Hatta öyle ki bu miktarı dolar sananlar "16 milyar dolar kaç tl" diye arama motorlarında da aramalar yapılıyor. Peki bankanın kurtaramadığı o parayı sigorta mı ödeyecek? 16 milyar liranın tamamı gitseydi banka sigortadan bu parayı alabilir miydi?

Samsun'daki 16 milyarlık skandalla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Banka tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuna göre, aynı yöntemi kullanan Kocaeli İzmit'ten Mustafa Tarakçı da hesabına para geçirmiş. Tarakçı da soruşturmaya dahil olurken, Recep ve Emre Gezek'in 12 ayrı akrabasına toplam 415 bin lira gönderdiği öğrenildi.Samsun'da özel bir bankanın hesabından 16 milyar liranın Recep ve Emre Gezek Kardeşler tarafından kendi hesaplarına aktarılmasına ilişkin soruşturma İstanbul'da devam ederken, yeni detaylar da geliyor. Bankanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuna göre, Gezek Kardeşler dışında Kocaeli İzmit'te yaşayan Mustafa Tarakçı da benzer yöntemle hesabına para aktardı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre Recep Gezek, bankadaki yatırım hesabını 10 Şubat'ta açarken, tam 16 gün sonra 26 Şubat'ta da soruşturma konusu para transferlerini yaptı. 20 Ocak'ta yatırım hesabını açan Mustafa Tarakçı ise Recep Gezek'ten bir gün önce 25 Şubat ile 27 Şubat arasında bankadan kendi hesabına 20 bin lira aktardı. Savcılık, Recep Gezek ve Emre Gezek'e İzmit'te küpeşte ustası olarak çalışan Mustafa Tarakçı'yı tanıyıp tanımadıklarını da sordu. Gezek Kardeşler ise "Tanımıyoruz" cevabını verdi. Bu konudaki araştırma ise devam ediyor."ORGANİZE ŞEKİLDE"Banka yönetiminin İstanbul Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda hem Recep Gezek'in hem de Mustafa Tarakçı'nın adı yer alıyor. Banka ikisinden de şikâyetçi olurken, suç duyurusunda şu ifadeler yer alıyor: "Şüpheliler bankamızın sistemlerine hukuka aykırı yollarla müdahale ederek kendi hesaplarında bulunmayan ve bankamıza ait 14 milyar 300 milyon lirayı peş peşe hukuka aykırı müdahaleler ile kendi hesaplarına aktarmışlardır.Görüleceği üzere şüpheliler organize şekilde hareket ederek bankanın yatırım sistemlerine hukuka aykırı müdahale etmiş ve kendilerine ait olmayan tutarları, sürekleri eski bakiyeye düşerek bankadaki kendi hesaplarına aktarmışlardır. Şüpheliler eylemlerine önce küçük meblağlarla denemeler yaparak başlamış, akabinde büyük meblağları yatırmak suretiyle sürdürmüşlerdir.