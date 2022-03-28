Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili ABD basınından bomba iddia: Askerler komutanlarına saldırıyor!

Ukraynalı yetkililer, savaş alanında keskin nişancılar, yakın çatışmalar ve bombalamalar tarafından yedi Rusya generalinin öldürüldüğünü söylüyor. Eğer bu rakam doğruysa, sadece dört haftalık muharebede Rusya'nın Afganistan, Gürcistan ve Suriye'nin yanı sıra Çeçenistan'da verdiği dokuz yıllık kanlı savaşın en kötü aylarında görülen kayıp oranını aşıyor.Konuyla ilgili gazetecilere brifing veren ve yedi kişinin isimlerini ve rütbelerini doğrulayan üst düzey bir Batılı yetkili, 'Bu son derece olağandışı' dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Markiyan Lubkivsky, toplamda en az 15 üst düzey Rus komutanın sahada öldürüldüğünü söyledi.NATO yetkilileri bu hafta başlarında dört haftalık savaşta 15 bin kadar Rus askerinin öldürüldüğünü tahmin etmişti, bu çok yüksek bir rakam. Rusya, Cuma günü çok daha düşük bir rakam sunarak savaşçılarından yalnızca 1.351'inin öldüğünü bildirdi. Rus hükümeti generallerinin ölümünü de doğrulamadı. Öldürülen üst düzey komutanların sayısı doğru çıkarsa, bu Rus generallerin ya son derece şanssız ya da son derece başarılı bir şekilde hedef alındığını gösteriyor.Generalleri vurmak meşru bir savaş taktiği. Kuvvetlerinin cephe hatlarının yakınındaki Rus komuta ve kontrol birimlerine ateş açarak Rus ilerlemesini yavaşlatmaya odaklandığını söyleyen Ukraynalı yetkililer tarafından da bu taktik açıkça benimseniyor. Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın eski direktörü ve şu anda Washington'daki CNA düşünce kuruluşunda kıdemli analist olan Jeffrey Edmonds, Ukrayna kuvvetlerinin 'bir dizi antenin yanında duran gri saçlı herkesi' hedef alıyor gibi göründüğünü söyledi.Bazı uzmanlar, Rus ordusunun iletişimi güvende tutmak için mücadele ettiğini ve Ukrayna istihbarat birimlerinin hedeflerini, şifrelenmemiş cihazlar kullanan Rusların dikkatsizliği sayesinde bulduğunu belirtiyor. Pentagon ve diğer Batılı yetkililer, Rus generallerin genellikle cephe hatlarına NATO'daki muadillerinden daha yakın hizmet ettiğini söylüyor. Rus ordusu subay ağırlıklı bir ordu, bu da üst düzey komutanların harcanabilir olmasa da sayıca çok olduğu anlamına geliyor.Askeri analistler ve Batılı istihbarat yetkilileri, Ukrayna'daki Rus generallerin kaosu engellemek için harekata daha yakın konuşlandırıldığını söylüyor. Batılı bir yetkili, Rus generallerin 'korkmuş' Rus birliklerini ileri itmek için sahada olmalarının gerekli olduğunu öne sürdü. Pentagon, NATO ve Batılı yetkililer, Ukrayna'daki Rus ordusunun moral bozukluğuyla mücadele ettiğini söylüyor. Batılı bir yetkiliye ve Ukraynalı bir gazeteciye göre, Rus askerleri başkent Kiev dışındaki çatışmalarda tugaylarının ağır kayıplar vermesinin ardından komutanlarına saldırarak yaraladı. Ukraynalı gazeteci Roman Tsymbaliuk'un bir Facebook gönderisine göre, 37. Motorlu Tüfek Tugayına bağlı birlikler, askerlerinin neredeyse yarısını kaybettikten sonra Albay Yuri Medvedev'in üzerine tank sürdü ve iki bacağını da yaraladı. Albayın daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin baş danışmanı Oleksiy Arestovych, Ukrayna ordusunun çabalarını Rus işgalinin 'hızını yavaşlatmaya' ve ileri karakol komutanlarını öldürmeye odakladığını söyledi. Arestovych, kıdemli subayların öldürülmesinin, yeni komuta yapıları kurulmadan önce Rus ilerlemesini 'üç ila beş gün' yavaşlatabileceğini vurguladı. Arestovych, Rusların ivmesini yavaşlatmanın yanı sıra generallerini öldürmenin Rus moralini baltaladığını ve Ukrayna'nın kararlılığını artırdığını savundu: Rus yetkililer ve Rus medyası sadece bir generalin ölümünü doğruladı. Kıdemli subayların ölümleri Ukrayna sosyal medyasında kutlanıyor ancak Rus haberlerinden uzak tutuluyor. Georgetown Üniversitesi Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi'nden Margarita Konaev, 'Rus generallerini öldürmek kendisini 'bir devle mücadele eden' Ukrayna için önemli hissettiriyor' dedi.Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli bir analist ve Rus ordusu uzmanı olan Mason Clark, Ukrayna'dan gelen raporların Rus kuvvetleri arasındaki radyo iletişiminin müdahaleye karşı savunmasız olduğunu öne sürdüğünü söyledi. Clark, Rusya ile savaş başlamadan önce, Ukrayna kuvvetlerinin doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçı yerleşim bölgelerindeki topçu ateşi kaynaklarını 'hedeflemek ve yerlerini tespit etmek' için iletişimi nasıl kullanacaklarını öğrendiğini söyledi. Clark, 'Bu eğitimi geniş ölçekte kullandılar' dedi.King's College London Savaş Çalışmaları Bölümü'nde Sovyet sonrası güvenlik uzmanı olan Ruth Deyermond, çevresi daraldıkça ve kararları belirsiz hale geldikçe kendi ordusunun Putin'e kayıplar hakkında yalan söylüyor olabileceğini kaydetti. Milliyet'te yer alan habere göre, Rusya'nın ilk başarısızlıklarından sonra, Putin savaş çabalarını iki katına çıkardı. Rus makamları, ordu Ukrayna üzerindeki baskısını yoğunlaştırırken, propaganda yoluyla iç birliği toparlayarak uzun ve kanlı bir operasyona hazırlanıyor gibi görünüyor.The Guardian gazetesine göre, Batılı yetkililer Rusya lideri Vladimir Putin'in işgalin başlangıcından bu yana sekiz üst düzey generalini kaybettiğini belirtiyor. Guardian'da yayınlanan liste şöyle:Korgeneral Yakov Rezanstev: ÖldürüldüTümgeneral Andrey Mordvich: ÖldürüldüTümgeneral Oleg Mityaev: ÖldürüldüTümgeneral Vitaliy Gerasimov: ÖldürüldüTümgeneral Andrei Sukhovetsky: ÖldürüldüTümgeneral Andrey Kolesnikov: ÖldürüldüGeneral Magomed Tushaev: ÖldürüldüGeneral Vlaislav Yershov: KovulduRusya'nın Ukrayna'daki işgalinde 20 kadar tümgeneral olduğu tahmin ediliyordu.