Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan müzakere açıklaması!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz."
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İstanbul'da yapılacak müzakereler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov 'Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz.' ifadelerini kullandı.