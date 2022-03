Oscar Ödülü’nü Kimler Aldı? 2022 Oscar Ödül’ü Alan Filmler Neler?

Oscar Ödülü’nü Kimler Aldı?



Oscar Ödül Töreni dün gece her zamanki iştihamı ile düzenlendi. Ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı.vesorusu yer alıyor. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen törende kimlerin ödül kazandığı oldukça merak ediliyor.ver sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Oscar Ödül Töreni'nin düzenlenmesinin ardından birçok kişi konu hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşte Oscar Ödülü alan filmler ve kişiler;En iyi saç ve makyaj tasarımı: The Eyes of Tammy FayeEn iyi prodüksiyon tasarımı: DuneEn iyi kurgu: DuneEn iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long GoodbyeEn iyi kısa animasyon: The Windshield WiperEn iyi kısa belgesel: The Queen of BasketballEn iyi ses: DuneEn iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (Batı Yakasının Hikayesi)Diğer adaylar;Jessie Buckley (The Lost Daughter)Judi Dench (Belfast)Kirsten Dunst (The Power of the Dog)Anjanue Ellis (King Richard)En iyi görüntü yönetmeni: Dune (Greig Fraser)En iyi görsel efekt: Dune (Brian O'Connor)Diğer adaylar;Free GuyNo Time To DieShang-Chi and the Legend of the Ten RingsSpider-Man: No Way HomeEn iyi animasyon film: EncantoDiğer adaylar;FleeLucaThe Mitchells vs. the MachinesRaya and the Last DragonEn iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur - CODADiğer adaylar;Ciarán Hinds - BelfastJesse Plemons - The Power of the DogJK Simmons - Being the RicardosKodi Smit-McPhee - The Power of the DogEn iyi uluslararası film: Drive My CarDiğer filmler;FleeThe Hand of GodYannaThe Worst Person in the WorldEn iyi kısa animasyon: The Windshield WiperDiğer adaylar;Affairs of the ArtBestiaBoxballetRobin RobinEn iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long GoodbyeDiğer adaylar;Ala Kacchu – Take and RunThe DressOn My MindPlease HoldEn iyi orijinal senaryo: BelfastDiğer adaylar;Don’t Look UpKing RichardLicorice PizzaThe Worst Person in the WorldEn iyi uyarlama senaryo: CODADiğer adaylar;Drive My CarDuneThe Lost DaughterThe Power of the DogEn iyi film müziği: DuneDiğer adaylar;Don’t Look UpEncantoParallel MothersThe Power of the DogEn iyi kurgu: DuneDiğer adaylar;Don’t Look UpKing RichardThe Power of the DogTick, Tick…Boom!En iyi belgesel: Summer of SoulDiğer adaylar;AscensionAtticaFleeWriting With FireEn iyi şarkı Oscar'ı No Time To Die - Billie EilishEn iyi yönetmen: Jane Campion, The Power Of DogEn iyi erkek oyuncu: Will Smith - King RichardDiğer adaylar;Javier Bardem - Being the RicardosBenedict Cumberbatch - The Power of the DogAndrew Garfield - tick, tick… BOOM!Denzel Washington - The Tragedy of MacbethEn iyi kadın oyuncu: Jessica Chastain - The Eyes of Tammy FayeDiğer adaylar;Olivia Colman - The Lost DaughterPenélope Cruz - Parallel MothersNicole Kidman - Being the RicardosKristen Stewart - SpencerEn iyi film Ödülü: Coda