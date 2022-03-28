Oscar Ödülü’nü Kimler Aldı? 2022 Oscar Ödül’ü Alan Filmler Neler?
Oscar Ödül töreni milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Oscar Ödülleri'ni kimler aldı sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Peki, Oscar Ödülü’nü hangi filmler aldı? Oscar Ödülü'nü kimler aldı? Oscar Ödülü'nü kimler kazandı? İşte merak edilenler...
Oscar Ödül Töreni dün gece her zamanki iştihamı ile düzenlendi. Ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Oscar Ödülü’nü kimler aldı ve 2022 Oscar Ödülü alan filmler neler sorusu yer alıyor. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen törende kimlerin ödül kazandığı oldukça merak ediliyor. Oscar Ödülü’nü kimler aldı ve 2022 Oscar Ödülü alan filmler neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Oscar Ödülü’nü Kimler Aldı?
Oscar Ödül Töreni'nin düzenlenmesinin ardından birçok kişi konu hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Oscar Ödülü’nü kimler aldı ve Oscar Ödülü’nü hangi filmler aldı soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşte Oscar Ödülü alan filmler ve kişiler;
En iyi saç ve makyaj tasarımı: The Eyes of Tammy Faye
En iyi prodüksiyon tasarımı: Dune
En iyi kurgu: Dune
En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye
En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper
En iyi kısa belgesel: The Queen of Basketball
En iyi ses: Dune
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (Batı Yakasının Hikayesi)
Diğer adaylar;
Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Anjanue Ellis (King Richard)
En iyi görüntü yönetmeni: Dune (Greig Fraser)
En iyi görsel efekt: Dune (Brian O'Connor)
Diğer adaylar;
Free Guy
No Time To Die
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Spider-Man: No Way Home
En iyi animasyon film: Encanto
Diğer adaylar;
Flee
Luca
The Mitchells vs. the Machines
Raya and the Last Dragon
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur - CODA
Diğer adaylar;
Ciarán Hinds - Belfast
Jesse Plemons - The Power of the Dog
JK Simmons - Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog
En iyi uluslararası film: Drive My Car
Diğer filmler;
Flee
The Hand of God
Yanna
The Worst Person in the World
En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper
Diğer adaylar;
Affairs of the Art
Bestia
Boxballet
Robin Robin
En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye
Diğer adaylar;
Ala Kacchu – Take and Run
The Dress
On My Mind
Please Hold
En iyi orijinal senaryo: Belfast
Diğer adaylar;
Don’t Look Up
King Richard
Licorice Pizza
The Worst Person in the World
En iyi uyarlama senaryo: CODA
Diğer adaylar;
Drive My Car
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog
En iyi film müziği: Dune
Diğer adaylar;
Don’t Look Up
Encanto
Parallel Mothers
The Power of the Dog
En iyi kurgu: Dune
Diğer adaylar;
Don’t Look Up
King Richard
The Power of the Dog
Tick, Tick…Boom!
En iyi belgesel: Summer of Soul
Diğer adaylar;
Ascension
Attica
Flee
Writing With Fire
En iyi şarkı Oscar'ı No Time To Die - Billie Eilish
En iyi yönetmen: Jane Campion, The Power Of Dog
En iyi erkek oyuncu: Will Smith - King Richard
Diğer adaylar;
Javier Bardem - Being the Ricardos
Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog
Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!
Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth
En iyi kadın oyuncu: Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye
Diğer adaylar;
Olivia Colman - The Lost Daughter
Penélope Cruz - Parallel Mothers
Nicole Kidman - Being the Ricardos
Kristen Stewart - Spencer
En iyi film Ödülü: Coda