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NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Son 30 yılın en büyüğü: Dikkat çeken Finlandiya detayı...

Rusya Ukrayna savaşı sürerken NATO Rusya'nın kuzeydeki komşu su Norveç'te devasa bir tatbikat yürütüyor. "Cold Response" isimli tatbikatın son 30 yılın en büyüğü olması dikkat çekerken NATO üyesi olmayan Finlandiya da tatbikatta yer alıyor. Bu durum 'Finlandiya NATO üseyi olacak mı?' sorusunu da beraberinde getiriyor. İşte dikkat çeken haberin detayları...

NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Son 30 yılın en büyüğü: Dikkat çeken Finlandiya detayı...
Ekleme: 28.03.2022 - 11:46 Güncelleme: 28.03.2022 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Son 30 yılın en büyüğü: Dikkat çeken Finlandiya detayı...
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken NATO Rusya'nın komşusu Norveç'te devasa bir tatbikat başlattı. NATO, soğuk hava koşullarında hava, deniz tatbikatlarından oluşan son 30 yılın en büyüğü niteliğindeki operasyonuna devam ediyor. NATO üyesi olmayan Finlandiya'nın tatbikatta yer alması ise dikkat çekti...


RUSYA UKRAYNA SAVAŞI İLE İLGİLİ VAR MI?

NATO'nun tatbikatı duyurduğu yazılı açıklamasında, "Cold Response" ismi verilen operasyonun 8 ay öncesinden planlandığı ve düzenli bir tatbikat olduğu, Rusya'nın Ukrayna saldırılarıyla ilgisi olmadığı vurgulandı.


SON 30 YILIN EN BÜYÜĞÜ: DİKKAT ÇEKEN FİNLANDİYA DETAYI...

Ancak operasyonun Rusya'nın sınır komşusu Norveç'te yapılması, NATO üyesi olmamasına rağmen diğer komşusu Finlandiya'nın da katılımcılar arasında yer alması ve son 30 yıldır Kuzey Kutbu'nda yapılan en büyük tatbikat olması nedeniyle dikkati çekiyor.


FİNLANDİYA NATO ÜYESİ OLUR MU?

Haziranda Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının değerlendirileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda Rusya'nın kuzey kanadında 1300 kilometrelik sınırda yeni bir NATO üyesi olacak.


TATBİKATIN İÇERİĞİ

14 Mart'ta başlayan, 27 ülkeden 30 bin askerin katıldığı, 220 savaş uçağı, ikisi uçak gemisi olmak üzere 50 geminin katıldığı operasyonun 1 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.

NATO'nun açıklamasında "Cold Response 2022, NATO müttefikleri ve ortaklarından binlerce askeri bir araya getiren ve Norveç genelinde - soğuk hava koşullarında karada, havada ve denizde birlikte çalışma yeteneklerini test eden uzun zaman önce planlanmış bir tatbikattır. Müttefik ve ortak silahlı kuvvetleri uçsuz bucaksız vahşi doğada yürüyüş yapacak, gerçek yangın tatbikatı yapacak, dondurucu göllere atlayacak. Her şey, silahlı kuvvetlerimizin herhangi bir tehdide veya krize yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için hayati becerilerin eğitimiyle ilgilidir." ifadeleri kullanıldı.

UÇAK KAZASI

Tatbikat sırasında Norveç'in kuzeyinde NATO'ya ait bir ABD askeri uçağının düştüğü, 4 askerin öldüğü açıklandı. Amerikalı ve Norveçli yetkililer, kazanın kötü hava koşullarında gerçekleştiğini ancak nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü belirtti.


STOLTENBERG'İN ZİYARETİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü NATO Zirvesi sonrasında, 25 Mart'ta Norveç'te tatbikattaki askerleri ziyaret etti.

Kuzey Kutbu'nun NATO için stratejik öneme sahip bir bölge olduğunu ve son yıllarda bölgede Rus askeri faaliyetlerinde önemli bir artış olduğunu söyleyen Stoltenberg, "NATO'nun bölgedeki varlığının bir çatışmayı kışkırtmak değil, çatışmayı önlemek ve barışı korumak olduğunu" vurguladı.
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