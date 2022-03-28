Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre! İçişleri Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Kar yağışlarının ardından bir anda gelen güneşli hava nedeniyle vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarı yazısı göndererek yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon,

Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile DoğuAnadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzeydoğukesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklindeeseceği tahmin ediliyor.UYARILARKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın sabah saatlerinde kuzeydoğukesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzşartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğukesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzşartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile DoğuAnadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskiolmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli vetedbirli olunması gerekmektedir.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus vesis hadisesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 18°CAz bulutluİSTANBUL °C, 14°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 19°CAz bulutluKOCAELİ °C, 19°CAz bulutluEGEAz bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonrakıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gecesaatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CAz bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 21°CAz bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutluİZMİR °C, 21°CAz bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonraaralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 20°CAz bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutluAKDENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sabah vegece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CAz bulutluANTALYA °C, 22°CAz bulutluHATAY °C, 20°CAz bulutluISPARTA °C, 17°CAz bulutlu