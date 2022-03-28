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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre! İçişleri Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Kar yağışlarının ardından bir anda gelen güneşli hava nedeniyle vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarı yazısı göndererek yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşm

Ekleme: 28.03.2022 - 11:24 Güncelleme: 28.03.2022 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre! İçişleri Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon,
Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu
Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzeydoğu
kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde
eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın sabah saatlerinde kuzeydoğu
kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına
(40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz
şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu
kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz
şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu
Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski
olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve
tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve
sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra
kıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece
saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra
aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sabah ve
gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu 

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu
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