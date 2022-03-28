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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kabinenin gündeminde Ukrayna krizi ve ekonomi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin ana gündem maddesi ekonomi ve Rusya - Ukrayna savaşı olacak.

Ekleme: 28.03.2022 - 09:27 Güncelleme: 28.03.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Yoğun bir gündemle toplanacak kabine üyeleri birçok konuyu masaya yatıracak.

Ukrayna-Rusya savaşında 1 ay geride kaldı.

Bu kapsamda toplantıda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.

Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

NATO ZİRVESİ GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

FAHİŞ FİYAT VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak.  Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

RAMAZAN ÖNCESİ ALINACAK TEDBİRLER

Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

ERDOĞAN, ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
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