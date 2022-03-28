İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde isyan var! İZELMAN çalışanlarından eylem kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in diğer vaatleri gibi “Eşit işe eşit ücret” vaadi de havada kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN AŞ bünyesinde çalışan TMMOB ve Genel İş 3 No.lu Şube Üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları, eşit işe eşit ücret ve yemek talep ederek iki ay boyunca haftada 3 gün birer dakikalık alkış eylemi başlatacaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim meydanlarında söz verip yerine getirmediği birçok vaat gibi belediye çalışanlarına 'Eşit işe eşit ücret söylemi de laftan öteye gidemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN A.Ş bünyesinde çalışan TMMOB ve Genel İş 3 No'lu Şube Üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları, eylem kararı aldı. Mimar, mühendis ve şehir plancıları konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZELMAN AŞ bünyesinde çalışan bizlerdenildi.