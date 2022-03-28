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İşgalde 33'üncü gün: Müzakere masası İstanbul'da kurulacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 33'üncü gününe girdi. Rusya, Ukrayna'daki ilerleyişini sürdürürken, Türkiye iki ülke arasındaki arabuluculuk çabalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. Görüşmelerin bugün başlaması planlanıyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

Ekleme: 28.03.2022 - 01:42 Güncelleme: 28.03.2022 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
İşgalde 33'üncü gün: Müzakere masası İstanbul'da kurulacak
Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 33'üncü güne girdi.

Rusya'nın sivil ayrımı gözetmeksizin saldırıları sürerken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı. Gözler ise Türkiye'de yapılacak görüşmelere çevrildi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.39: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kasap" ifadesini kullanmayacağını söyledi. Macron, "Biz, Avrupalılar olarak coğrafyamızı ve tarihimizi unutmamalıyız. Rus halkına karşı savaşta değiliz." dedi.

00.02: Ukrayna’nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.

İşgalde 33'üncü gün: Müzakere masası İstanbul'da kurulacak
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