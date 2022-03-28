Halk TV'de 'altılı masanın' eleştirilmesi CHP'li vekili rahatsız etti: CHP ile alıp veremediğiniz ne var

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Halk TV'de altı muhalefet partisinin bir araya gelmesinin eleştirildiği programı hedef alarak, "İktidarın söylemlerini kullanıyorlar. CHP ile alıp veremediğiniz ne var?" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde geride kalan gün ikinci kez bir araya geldi.HALK TV'DEKİ SÖZLER CHP'Lİ VEKİLİ RAHATSIZ ETTİSöz konusu görüşmeyi Halk TV'de değerlendiren Murat Sabuncu, 'Altı lider hala Türkiye'yi gerektiği kadar heyecanlandıramıyor' ifadelerini kullandı.Programı izlediğini ifade ederek sosyal medyadan bir paylaşım yapan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Sabuncu ve diğer konuk Levent Gültekin'in sözlerinden rahatsız oldu.'CHP İLE ALIP VEREMEDİĞİNİZ NE VAR?'Programdaki sözlerin 'iktidarın söylemleri' olduğunu ifade eden Tanal, 'CHP ile alıp veremediğiniz ne var? AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz.' dedi.