Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü daha yanmasın! CHP'li İBB toplu ulaşımdaki büyük başarısızlığını katlayarak büyütüyor
CHP'li İBB yönetiminde olan İETT otobüsleri gerekli bakım çalışmaları doğru şekilde yapılmadığı için birer birer alevlere teslim oluyor. Aylar içinde onlarca İETT otobüsü yanarken İstanbullular toplu taşıma kullanırken büyük endişe yaşıyor. Bağcılar'da bir alışveriş merkezi önünde bir İETT otobüsü motordan yükselen dumanlar sonrası alev alev yandı. Yolcuların ve çevredekilerin büyük panik yaşadığı olay sonrası itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü.
İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından arkası kesilmeyen İETT otobüsleri yangınlarına bir yenisi daha eklendi.
MOTOR KISMI ALEV ALEV YANDI
Bağcılar'da bulunan bir AVM önünde bir anda dumanlar yükselmeye başlayan İETT otobüsün motor kısmı bir anda alev aldı.
BÖLGEDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, bölgede büyük panik yaşandı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Seyir halindeyken başlayan yangında yolcular hızlıca tahliye edilirken alevler ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
MURAT ONGUN OTOBÜSLERİN YANMADIĞINI İDDİA EDİYORDU
İBB'ye ait onlarca İETT otobüsü belirli aralıklarla yanarken İBB Sözcüsü Murat Ongun yanan İETT otobüsü olmadığını paylaşmıştı.
Murat Ongun, 'İstanbul'da bugün, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığı gibi yanan bir otobüs yok. Daha önce de belirttiğimiz gibi arşiv görüntülerden medet umanlar var. İstanbul'a yakışır sağlıklı bir muhalefet beklentimiz, her şeye rağmen sürüyor' iddiasında bulunmuştu.
İBB ÇALIŞANI: MAĞDURİYET YAŞATIYORLAR…
A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, bozulan otobüsü tamir etmeye gelen İBB ekibine otobüslerin durumunu sordu. Kerim Ulak'ın ''Allah yardımcınız olsun, sürekli tamir. Zor olmuyor mu? Niye bu kadar sık arızalanıyor bu otobüsler, ne olabilir?'' sorusu üzerine İBB çalışanı, ''Zor oluyor evet ama yapacak bir şey yok. Elektriksel arızalar oluyor genelde. Vatandaşlarımıza da biraz mağduriyet yaşatıyorlar ama…'' ifadelerini kullandı.
BOZULAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ: BAKIMLAR İYİ YAPILMIYOR
Sadece taşeron şirketlerin değil belediyeye ait otobüslerin de arızalandığını görebiliyoruz. Bakımlar iyi yapılmıyor. Açıkcası ben üzülmüyorum olan oluyor yapacak bir şey yok