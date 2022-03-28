Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü daha yanmasın! CHP'li İBB toplu ulaşımdaki büyük başarısızlığını katlayarak büyütüyor

İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından arkası kesilmeyen İETT otobüsleri yangınlarına bir yenisi daha eklendi.MOTOR KISMI ALEV ALEV YANDIBağcılar'da bulunan bir AVM önünde bir anda dumanlar yükselmeye başlayan İETT otobüsün motor kısmı bir anda alev aldı.BÖLGEDE BÜYÜK PANİK YAŞANDIYolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, bölgede büyük panik yaşandı.YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİSeyir halindeyken başlayan yangında yolcular hızlıca tahliye edilirken alevler ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.MURAT ONGUN OTOBÜSLERİN YANMADIĞINI İDDİA EDİYORDUİBB'ye ait onlarca İETT otobüsü belirli aralıklarla yanarken İBB Sözcüsü Murat Ongun yanan İETT otobüsü olmadığını paylaşmıştı.Murat Ongun, 'İstanbul'da bugün, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığı gibi yanan bir otobüs yok. Daha önce de belirttiğimiz gibi arşiv görüntülerden medet umanlar var. İstanbul'a yakışır sağlıklı bir muhalefet beklentimiz, her şeye rağmen sürüyor' iddiasında bulunmuştu.İBB ÇALIŞANI: MAĞDURİYET YAŞATIYORLAR…A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, bozulan otobüsü tamir etmeye gelen İBB ekibine otobüslerin durumunu sordu. Kerim Ulak'ın ''Allah yardımcınız olsun, sürekli tamir. Zor olmuyor mu? Niye bu kadar sık arızalanıyor bu otobüsler, ne olabilir?'' sorusu üzerine İBB çalışanı, ''Zor oluyor evet ama yapacak bir şey yok. Elektriksel arızalar oluyor genelde. Vatandaşlarımıza da biraz mağduriyet yaşatıyorlar ama…'' ifadelerini kullandı.BOZULAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ: BAKIMLAR İYİ YAPILMIYORSadece taşeron şirketlerin değil belediyeye ait otobüslerin de arızalandığını görebiliyoruz. Bakımlar iyi yapılmıyor. Açıkcası ben üzülmüyorum olan oluyor yapacak bir şey yok