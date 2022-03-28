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Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Osman Uzun görevden alındı

Son dakika haberine göre, Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi yaşandı. Osman Uzun, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlük görevinden alındı. Göreve, Osman Uzun'un yerine Mustafa Kayhan getirildi.

Ekleme: 28.03.2022 - 19:46 Güncelleme: 28.03.2022 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Osman Uzun görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınarak yerine Mustafa Kayhan getirildi. Öte yandan eski genel müdür Osman Uzun'un geçtiğimiz haftalarda söylediği sözler tepkilere neden olmuştu.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kayhan, görevi Osman Uzun'dan devraldı. Kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Kayhan, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğunun altını çizdi.

Genel Müdür Kayhan, 'Dünyada yaşanan sorunların ülkemiz tarımına ve hayvancılığına olan etkilerini gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ediyoruz. Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz' dedi.

Kayhan, bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı Osman Uzun'a teşekkür etti.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un, 'Uzun kuyruklar oluşuyordu, o yüzden zam yaptık' açıklaması tepkilere neden olmuştu.

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