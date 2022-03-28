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Erzincan'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu

Erzincan-Erzurum karayolu Altınbaşak mevkiinde yolcu otobüsü şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

Erzincan'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu
Ekleme: 28.03.2022 - 01:09 Güncelleme: 28.03.2022 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
Erzincan'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, bazı yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerin otobüsteki yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.
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