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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan müzakere mesajı: Girişimlerimize devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da kurulacak 'barış masası'yla ilgili konuşan Kalın, "Her iki tarafı müzakere masasına getirmek için çaba göstermemiz gerekli. Girişimlerimize devam edeceğiz. Hepimizin çabası tarafları adil şartlarda bir araya getirecek, müzakere ortamının sağlanması. Çabamız bu yönde." dedi.

Ekleme: 28.03.2022 - 12:23 Güncelleme: 28.03.2022 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan müzakere mesajı: Girişimlerimize devam edeceğiz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önemli açıklamalarda bulundu.
Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Her iki tarafı müzakere masasına getirmek için çaba göstermemiz gerekli. Girişimlerimize devam edeceğiz. Hepimizin çabası tarafları adil şartlarda bir araya getirecek, müzakere ortamının sağlanması. Çabamız bu yönde.

MÜZAKERELERDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ
Sahadaki durum giderek kötüleşiyor. Mültecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Müzakerelerden vazgeçmeyeceğiz. Ateşkesin gerçekleşmesi için somut adımların atılması gerekiyor.

KARARLARI DESTEKLİYORUZ
NATO'da bildiriye biz de imza attık. Kararları destekliyoruz. NATO'nun kendi içindeki birlik ve beraberliğini vurgulama için alınan kararlar, bunları destekliyoruz.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Mariupol'de ateşkesin sağlanması, tahliyelerin sağlanması için hazırlıkları devam ediyor. Fransız, Ukrayna, Rusya tarafı ile de belki Kartar'ın da insani olarak sürece katkı vermesi mümkün olabilir. El birliği ile bir insanın hayatını dahi kurtarabilsek bizim için kazançtır bu.

S-400 POZİSYONUMUZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK
S-400 konusunda biz pozisyonumuzu daha önce açıkladık. Bunda bir değişim yok. ABD bu yönde olumlu bir adım atarsa Türkiye buna karşılıksız kalmaz.

SAMP-T PROJESİ'Nİ DESTEKLEDİK
SAMP-T Projesi'nin biz baştan beri destekledik. Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmelerde de somut adımlar atılması için mutabakata varıldı.

F-16 GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK
ABD ile F-16 görüşmesi askeri düzeyde devam edecek.
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