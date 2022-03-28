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Cristiano Ronaldo'ya Türk ortak: Birlikte restoran açacaklar

Türk Şef Burak Özdemir (CZN Burak), İngiltere’nin başkenti Londra’da kasım ayında açmaya hazırlandıkları restoranın ortağının dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı.

Ekleme: 28.03.2022 - 11:55 Güncelleme: 28.03.2022 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Cristiano Ronaldo'ya Türk ortak: Birlikte restoran açacaklarBursa Büyükşehir Belediyesi’nin dijital pazarlarda yer almak isteyen girişimcilere yol haritası oluşturmak hedefiyle düzenlendiği Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Danışmanı Adnan Akgün ve Dijital Pazarlama Uzmanı Mustafa Sönmezay, Dijital Girişimcilik ve Yeni Nesil İş Alanları, Türkiye’nin Girişimcilik Haritası, Proje ve Fikir Geliştirme, Sosyal Medya Pazarlama, E-Ticaret, E-ihracat, Dijital Pazarlama, Yasal Düzenlemeler, Şirket Kuruluşu gibi konularda genç girişimcileri bilgilendirdi. Programın ikinci bölümünde ise dijital pazarın önemli Türk markalarından biri olan Sefamerve’nin kurucusu Mehmet Metin Okur ve bir sosyal medya fenomeni haline gelen restoran zinciri sahibi Burak Özdemir (CZN Burak), kendi deneyimlerinden örneklerle başarıya giden yolu anlattı.

"Ronaldo ile ortak yer açıyoruz"

Geçtiğimiz yıl La Liga’nın konuğu olarak gittiği Madrid’de Cristiano Ronaldo’dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra’da ortak restoran açacaklarını Bursalı takipçilerine açıkladı. Söyleşisi sırasında 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, “Bu yılın 11’inci ayında İngiltere’deki yerimizi açıyoruz. Londra’da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz” dedi.

Özdemir’in bu açıklamaları salonu dolduran takipçilerinden büyük alkış aldı.
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