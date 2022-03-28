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Beyaz Gazete
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CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan, çiftçilerle yaptığı samimi konuşmada akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasını manipüle eden CHP ve yandaşları; hep bir ağızdan bu karışımın yüzlerce lira olduğu yalanını yaydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kebapçıda on binlerce liralık kebap ziyafeti çekmesini görmezden gelenlerin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin teknesini kendisine makam aracı yapmasına göz yumanların Başkan Erdoğan'ın yoğurt tarifi üzerinden yaptığı operasyonlar; ikiyüzlü ve arsız tavırlarının bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
Ekleme: 28.03.2022 - 12:50 Güncelleme: 28.03.2022 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde çiftçilerle bir araya geldi.

Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.

CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!

CHP MEDYASINDAN ÇİRKİN SALDIRI

Başkan Erdoğan'ın çiftçilerle yaptığı samimi sohbette basit bir yoğurt tarifi vermesinden bile rahatsız olan CHP'liler ve yandaş basın, yoğurt tarifinin yüzlerce lira olduğu yalanıyla hep bir ağızdan Erdoğan'ı hedef aldı.

CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!

MALİYETİ ŞİŞİRME YARIŞI

Tarifin maliyetini şişirme yarışına giren CHP basını elini korkak alıştırmadı, bir yoğurt tarifi için 700 lira gibi rakamlar havada uçuştu.

CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!

CHP'NİN ON BİNLERCE LİRALIK KEBAP ZİYAFETİNE SESSİZLER

Aynı CHP basını, lüks bir kebapçıda ziyafet çekerken görüntülenen Kılıçdaroğlu'nun masasına tepsi tepsi kebapların servis edilmesi konusunda ise tek bir kelime bile etmedi.

TAM KADRO ZİYAFET

Kalamış sahilinde lüks kebapçıda çekilen görüntülerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kemal
Kılıçdaroğlu ile birlikte yemek yediği görülmüştü.

İMAMOĞLU'NUN TEKNE SKANDALINA DA GIKLARINI ÇIKARMADILAR

'Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim' diyen İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelirken tekne kullanmanın
sefasını sürdü. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.

CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!

Erdoğan'ın yoğurt tarifini lüks bulan CHP medyası, İmamoğlu'nun tekne skandalına ilişkin de sessizliğe gömüldü.

CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!

CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
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