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CHP'nin kanalı Halk TV'DE CHP'yi şoke eden yorum!

Gazeteci Levent Gültekin, CHP'nin kanalı Halk TV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'nin kanalı Halk TV'DE CHP'yi şoke eden yorum!
Ekleme: 28.03.2022 - 23:04 Güncelleme: 28.03.2022 - 23:17 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin kanalı Halk TV'DE CHP'yi şoke eden yorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde geride kalan gün ikinci kez bir araya geldi.
Chp'nin kanalı halk tv'de chp'yi şoke eden yorum!

İkinci kez bir araya gelen İttifak Parti'lerine ilk yorum CHP'nin kanalı Halk TV'den gazeteci Levent Gültekin yaptı!

GÖRÜNTÜDEN İBARET

Canlı yayında birçok konuya değinen gazeteci Levent Gültekin İttifak Partisi için bu ifadeleri kullandı; 6'lı ittifak heyecan oluşturmadı.Bu birliktelik görüntüden ibaret sahici değil.

CHP'nin kanalı Halk TV'DE CHP'yi şoke eden yorum!
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