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CHP'li belediyede grev kararı! Turizm sezonu öncesi şok!

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Aydın Kuşadası'nda belediye işçileri grev kararı aldı. CHP tarafından yönetilen ilçede işçiler Kasım 2021'den beri maaş konusunda anlaşma sağlanamadığını belirtirken, sendika grev kararını açıkladı.

CHP'li belediyede grev kararı! Turizm sezonu öncesi şok!
Ekleme: 28.03.2022 - 15:46 Güncelleme: 28.03.2022 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyede grev kararı! Turizm sezonu öncesi şok!
Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Kuşadası Belediyesi A.Ş: ile 2021 Kasım ayından itibaren devam eden toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varmadıklarını belirterek Kuşadası'nda grev kararı aldıklarını açıkladı. Sendika olarak Aydın'ın ve Türkiye'nin Dünyaya açılan kapısı Kuşadası'nda grev yapılmasının tarafı olmadıklarını belirten Başkan Yaman, 'Halen görüşmeye ve anlaşmaya açığız' dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye-İş sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, 'Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. ile sendikamız arasında yürütülen toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri Kasım 2021 tarihinden bu yana ücret zammında anlaşma sağlanamadı. Yasal süreç de bittiği ve arabulucu safhasında anlaşma
sağlanamadığı için yasa gereği sendikamız grev kararı almıştır. Grev kararının bugün Kuşadası Belediyesi'ndeki işyerlerine astık' dedi.

Anlaşma sağlanamaması durumunda Ramazan ayı içerisinde greve başlayacaklarını kaydeden Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, 'Sendikamız, Kuşadası
Belediyesi'nde pandemi koşullarındaki zorlu çalışma şartlarına, ekonomik krizin emekçileri yoksullaştırmasına rağmen toplu sözleşmenin masada bitmesi için yoğun çaba harcadı, emek verdi. Yeri geldi verilen sözler tutulmamasına rağmen, toplu sözleşme sürecine, işyerimize zarar gelmesin, laf söz olmasın diye sabırla sorunların masada çözülmesini bekledi, sıkıntıları kamuoyuna yansıtmadı.

Üyelerimizin, sendikamızın süreci kırmadan dökmeden götürmek için bu özverili yaklaşımlarına, fedarkarlığına rağmen, bugün gelinen noktada emeğimizin karşılığını almak için oturduğumuz toplu sözleşme masasında Kuşadası Belediyesi yönetiminin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 704 Belediye emekçisi için yürüttüğümüz Kuşadası Belediye Başkanlığı sözleşme sürecinde anlaşmaya varılamamıştır. Bu nedenle başta Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere çeşitli birimlerde çalışanlarımız greve gidecek. Turizmin en önemli şehirlerinden biri olan ülkenin dünyaya açılan kapısı durumundaki Kuşadası ilçemizde greve gitmekten hiç hoşnut değiliz. Önümüzdeki haftadan itibaren turizm sezonu başlıyor.

Çalışanların greve gitmesi halinde hem Kuşadası halkı hem de yerli ve yabancı turistler bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi yönetimine son çağrımızı yapıyoruz. Lütfen çalışanların mağduriyetini giderin' diyerek hem Ramazan ayı hem de bayram ve turizm sezonu öncesi greve gidilmesi durumunda herkesin mağdur olacağını söyledi.
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