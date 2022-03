Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Fahiş fiyat artışları, stokçularla mücadele ve Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim masadaki önemli başlıklar arasında yer aldı.TERÖRLE MÜCADELEToplantıda Irak, Suriye ve Kafkasya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masaya yatırıldı.Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:'Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin gündeminde iki ayrı köprü ile ilgili gelişmeler vardı. Biri 1915 Çanakkale Köprüsü diğeri de Karadeniz'in kuzeyinde kurmaya çalıştığımız barış köprüsü...Ukrayna Rusya arasında devam eden krizin diyalog yoluyla çözümü için samimi gayret gösteren neredeyse tek ülkeyiz. Biz taraflara her fırsatta barış çağrısında bulunduk. Barış yolunda en çok çaba gösteren ülke durumundayız. Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da yapıldı. Ateşkes ve barış müzakereleri yöneten Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek.'TOPLANTI ÖNCESİ HEYETLERLE GÖRÜŞECEĞİZ'Toplantı öncesi heyetlerle kısa bir toplantı yapacağız. Putin ve Zelenskiy ile temaslarımızın sürdüğünü belirtmek isterim. Görüşmeler olumlu geçti. Dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel adalet sistemine olan tepkimizi dile getirirken de aynı düşüncedeydik. Derdimiz barış, huzur ve insan hayatına saygıydı.Türkiye 40 yıla yaklaşan terörle mücadele tarihinde ödediği onca bedele rağmen aynı çizgiden sapmamıştır.Esasen ülkemizdeki siyaset yelpazesinde kendimizi tarif ederken, en önemlisinin milletimizle aramızda kurduğumuz gönül köprüleri olarak tanımlıyoruz.Salgının tetiklediği ekonomik kriz, Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşirken, Türkiye taviz vermeden yolunda ilerlemektedir. Ülke olarak pek çok badire atlatırken elbette bedeller ödedik. 15 Temmuz'da istiklalimize, ekonomimize saldıranlar... Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli artıranların amacı geleceğimizi ipotek altına almaktı.'1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN GÖRKEMLİ GÖRÜNTÜSÜ ALTINDA EZİLDİKLERİNİN FARKINDAYIZ'Aynı çevrelerin 1915 Çanakkale Köprüsü'nün o görkemli görüntüsü altında ezildiklerinin de farkındayız. Unutmayın, orta açıklıkta şu anda bu köprümüz dünyanın bir numarası olmuştur. Bundan dolayı herhangi bir takdirinizi beklemiyoruz. Ama takdir etmeniz sizi küçültmez aksine büyütür.Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler elbette önemli. Asıl bundan sonra yapacaklarımızla Türkiye'yi en üst lige çıkaracağız. Zorluklarımız, sıkıntılarımız ve eksiklerimiz, önümüze döşenen mayınlar var... Ama bunların tamanının üzerinde bizim ülkemizi müreffeh yapma inancımız, hazırlığımız, birikimimimiz var. Herkesin bir hesabı, planı olabilir. Fakat en büyük plan sahibi Allah'tır.İnşallah 2023'e kadar gece gündüz çalışarak güçlü taraflarımızı tahkim, zayıf taraflarımızı takviye edeceğiz.1915 Çanakkale Köprüsü derin manalara sahip bir eserdir. Bu köprü, tüm kahramanlarımıza bir teşekkür ifadesidir. Temelinin atıldığı günden açılışının yapıldığı ana kadar adım adım bizzat takip ettiğim bu büyük eserin ülkemize ve milletimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.'PROJEYİ SABOTE ETMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR'Bu projenin de ülkemize kazandırılmasında pek çok engeli aşmak zorunda kaldık. İlk köprüyü inşa ederken, birileri bu eserin 'İstanbul'a yapılan en büyük kötülük' olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiş, projeyi sabote etmek için ellerinden geleni yapmışlardır.Marmaray projesine başladığımızda aynı zehirli oklar bu kez bize yöneldi. Mahkeme mahkeme dolaşarak 4 yıl bizi geciktirdiler. Sonunda tamamladık. Marmarayla şimdi birlikte Avrupa'dan Asya'ya geçiyorlar. Avrasya'da da aynısını yaptılar.Boğaz'ın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşasında gösteriler yaptılar, kampanyalar yaptılar. Güçleri yetse, inanın her türlü ihaneti yapabilirlerdi. Bir mahkeme kararını yanlış anlayarak 'Üçüncü köprü artık iki beton kuleden ibarettir' manşetini atanların sefaletini unutmadık.YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ELEŞTİRİLERİNE YANITBay Kemal Yap-İşlet Devret Modeli'nden anlamaz. Ülkemiz geçtiğimiz 20 yılda bu model ile 37,5 milyar dolarlık yatırıma kavuştu. Bay Kemal, bunları milli bütçeden yapmadık. 