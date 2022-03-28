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Barış masası Türkiye'de kuruluyor! Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de

Rusya ile Ukrayna arasında yarın başlayacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyeti Türkiye'ye geldi. Tarafların yarın sabah 10.00'de Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek. Görüşmeler 2 gün sürecek.

Ekleme: 28.03.2022 - 23:32 Güncelleme: 28.03.2022 - 23:40 / Editör: Ozge Selin
Barış masası Türkiye'de kuruluyor! Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de
Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali birinci ayini doldururken taraflar arasındaki barış görüşmeleri için müzakere heyetleri Türkiye'ye geldi.

Gündüz Rus heyeti Türkiye'ye gelirken Ukrayna heyeti de akşam 22.00 sıralarında Bakırköy'de bulunan Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline iniş yaptı. Buradaki işlemlerinin ardından Ukrayna heyeti kalacakları otele hareket etti.


GÖRÜŞMELER YARIN BAŞLAYACAK

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan barış görüşmelerinde taraflar daha önce Belarus'ta bir araya gelmiş ancak bir sonuç elde edememişti. Görüşmeler için yeni adresin Türkiye olarak belirlenmesinin ardından taraf heyetleri Türkiye'ye geldi.

Tarafların yarın sabah 10.00'de Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmeler 2 gün sürecek.

Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: TOPLANTI ÖNCESİ HEYETLERLE BİZ DE BİR ARAYA GELECEĞİZ

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda, 2014'ten beri devam eden krizin diyalog, uzlaşma, anlaşma yoluyla çözümü için samimi gayret gösteren neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, 'Herkesin tahrik peşinde koştuğu günlerde biz taraflara her fırsatta barışın tesisini telkin ettik. Bugün de her iki tarafın da hakkaniyetine, samimiyetine, dostluğuna güvendiği yegane ülke olarak barış yolunda en çok çabayı gösteren ülke durumdayız. Nitekim savaşan ülkeler arasındaki en üst düzey temas olan Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da yapıldı. Ateşkes ve barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri, yarın İstanbul'da tekrar bir araya geliyor. Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin de olumlu bir istikamette seyrettiğini söyleyebilirim.' ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yapılacak müzakerelerde yeni turun Türkiye'de düzenlenecek olmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 33 gündür devam ederken, iki ülkenin heyetleri müzakerelerdeki yeni tur için Türkiye'de yarın bir araya gelecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştük. Barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılacak olmasından dolayı Türkiye'ye minnettarım. Türkiye'nin arabuluculuğunda bu görüşmelerin Ukrayna'ya barışı getirmesini ve güvenliğin sağlanmasını umuyorum' ifadelerini kullandı.

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