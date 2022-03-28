Barış masası İstanbul'da! Toplantının yeri ve saati belli oldu!

Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yoğun diplomasisine devam ederken, müzakerecilerden açıklama geldi. Ukraynalı müzakereciler, heyetlerin 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşeceklerini ifade etti. Açıklamanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve Putin, müzakerenin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." dedi. İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye gelen Rusya heyetini taşıyan uçak Atatürk Havaliman'ına iniş yaptı. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı yarın saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.RUS İSTANBUL'DA HEYET GELDİİstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyeti İstanbul'a geldi.İstanbul'da yarın yüz yüze gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri için Moskova'dan İstanbul'a gelen Rusya heyetini taşıyan RSD 0888 kuyruk tescilli Rusya Federasyonu'na ait Tupolev TU-204 300 tipi uçak, saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı.Uçaktan inen heyet, kendilerini bekleyen araçlara binerek havalimanından ayrıldı.Rus Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından karşılanan heyet, yoğun güvenlik önlemleri altında Beşiktaş'ta konaklayacakları Çırağan Sarayı'na giriş yaptı.MÜZAKERELERİN YERİ VE SAATİ BELLİ OLDURusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı yarın saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.Rusya ile Ukrayna arasında müzakere edilen 6 başlık var;- Donbas'ın statüsü- Kırım'ın statüsü- Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmayacağının güvencesini istiyor- Rusya, Ukrayna'nın silahsızlaştırılmasını istiyor- Rusya, Ukrayna'da Rusça'nın resmi dil olmasını istiyor- Rusya, Rusça konuşanlara soykırım yapıldığını iddia ediyor, Ukrayna reddediyorTÜRKİYE'DE KRİTİK GÖRÜŞMETürkiye, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için görüşmelerine devam ediyor. Ukraynalı müzakereciler, Rusya ile yapılacak olan yeni görüşme hakkında açıklama yaptı.Antalya Diplomasi Forumu'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u bir araya gelmişti. Türkiye'nin yoğun diplomasisi sonuç verdi. Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de görüşecek.Ukraynalı müzakereciler yaptıkları açıklama ile heyetlerin 28-30 Mart tarihlerinde görüşeceklerini bildirdi.