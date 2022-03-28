Bakan Karaismailoğlu'ndan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksidinin (peşinat) ödendiğini bildirdi.ANTALYA HAVALİMANI PROJESİ İÇİN İLK TAKSİT ÖDENDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Twitter'dan 'Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor' ifadesinde bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu'nun bugün detayları açıkladı. Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksidini (peşinat) ödediğini bildirdi."2,138 MİLYAR EURO HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA TESLİM EDİLDİ"Bakan Karaismailoğlu, "Bugün kira bedelinin %25'ini, tam 2,138 Milyar Euro'yu peşin alarak devletimizin hazinesine teslim ettik. Yatırımcıları tehdit edenlere #AntalyaHavalimanı büyük bir ders oldu" dedi.Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Bakanlık olarak biz insan, yük ve veri hareketliliğini sağlamak amacımız. Odaklandığımız temel konular lojistik ve mobilite. 2053'e kadar bütün planlamalarımızı yaptık. 189 milyar euroluk yatırım hacmimizi planladık.5-10 yıl sonra 2053'e kadar dağılım ortada. Demiryolu sektöründe ve haberleşmede ağırlıklı yatırımlara devam edeceğiz. Büyük bütçeli yatırımları yaparken, kamu hizmeti alması gereken projeleri de yapmamız gerekiyor.Bizim bütçemizle yapacaklarımızın aradaki farkı yap işlet devretle ülkemizin altyapısına destek sağlıyorum. Finans yönetimi var. Tasarım, yapım, işletme, bakım-onarım ve yenileme şeklinde işliyor.Yaklaşık maliyet hesaplayıp ihaleye teklif veriyorlar. Biz de en uygun teklif hangisiyle kabul ederek sözleşme imzalıyoruz. Yapım maliyeti sürecinde devletten bir kuruş çıkmıyor. Geçiş kazançları sağlamıyorsa eksiği biz karşılıyoruz. Geçtiği anda ise ilave gelir olarak para alıyoruz.