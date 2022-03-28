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Azerbaycan Savunma Bakanlığından Rusya'ya yalanlama!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığının, "Azerbaycan ordusu Karabağ'daki Ferruh köyünden birliklerini geri çekti." şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamda, "Ferruh köyü ve çevresindeki tepelerdeki mevzilerde herhangi bir değişiklik olmadı, Azerbaycan ordusu geri çekilmedi" ifadelerine yer verildi.

Ekleme: 28.03.2022 - 00:38 Güncelleme: 28.03.2022 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan Savunma Bakanlığından Rusya'ya yalanlama!
Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan'ın egemen topraklarının bir parçası olan 'Ferruh köyü ve çevresindeki tepelerdeki mevzilerde herhangi bir değişiklik olmadığı, Azerbaycan ordusunun geri çekilmediği' bildirildi.

Açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığının 'ateşkesin Azerbaycan tarafından ihlal edildiği' iddiasının da asılsız olduğu belirtilerek, Azerbaycanlı askerler arasında herhangi bir yaralanmanın olmadığına dikkat çekildi.

'AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI SAYGISIZLIKTIR'

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamalarında 'Dağlık Karabağ' ifadesinin geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Azerbaycan topraklarında 'Dağlık Karabağ' isminde idari bölge birimi bulunmamaktadır. Rusya Savunma Bakanlığının bu ifadeyi kullanması Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı saygısızlıktır.

22 Şubat'ta Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 'Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname'de, 'Rusya ve Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik faaliyeti, bağımsızlığa karşılıklı saygı, devlet egemenliği, toprak bütünlüğü ve iki ülkenin devlet sınırlarının dokunulmazlığı, birbirlerinin içişlerine karışmama, eşitlik, karşılıklı yarar, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi, güç kullanılmaması ve güçle tehdit etmemek ilkelerine sadakat üzerinde kuruyor.' diye belirtiyor.

Beyannamenin 18. maddesine göre Rusya ve Azerbaycan uluslararası terörizm, aşırılıkçılık ve ayrılıkçılık tehdidiyle mücadele etmek ve bunları etkisiz hale getirmek için çabalarını birleştiriyor.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imza attığı bu beyannameye karşı da saygısızlıktır.'

Rusya Savunma Bakanlığının dünkü açıklamasında, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da Rus unsurların sorumluluk bölgesine girerek gözlem noktaları kurduğu ve Karabağ'daki Ermeni askeri oluşumlara saldırıda bulunduğu öne sürülmüştü.

Bugünkü açıklamada ise Azerbaycan ordusunun müzakereler sonrasında geri çekildiği iddia edilmişti..
Azerbaycan Savunma Bakanlığından Rusya'ya yalanlama!
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