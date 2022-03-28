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Adnan Oktar davasında 61 yakalama kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında bozma kararıyla birlikte 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etmesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tahliye edilen sanıkların tutuklanmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirterek talebi reddetti. Dosya üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesi'ne geldi. Daireden 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı.

Adnan Oktar davasında 61 yakalama kararı
Ekleme: 28.03.2022 - 16:24 Güncelleme: 28.03.2022 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Adnan Oktar davasında 61 yakalama kararı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında bozma kararıyla birlikte 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren aynı zamanda bozma kararı veren 1. Ceza Dairesi itirazı reddetti. Dosya üst mahkemeye gitti ve nihai karar çıktı.

"RIZA VAR" DEĞERLENDİRMESİNE "RIZADAN BAHSEDİLEMEZ" KARARI

İtirazı değerlendiren 2. Ceza Dairesi, 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararında, sanıklara isnat olunan cinsel saldırı suçları yönünden mağdurların rızalarının olduğu, bu nedenle suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Ancak 2. Ceza Daire'si 'turnike sistemi'ne vurgu yaparak, "Evlilik vaadi veya başka yöntemlerle 'turnike sistemi' tabir edilen bir çark içine sokulan, zengin ve yakışıklı görünüm çizen erkek örgüt mensupları tarafından evlenme başta olmak üzere çeşitli vaatler, dini telkin, psikolojik baskı ve hilelerle kandırılıp iğfal edilen mağdurların cinsel birlikteliğe ikna edilerek, onlarca örgüt mensubuyla bu şekillerde birlikte olması sağlandıktan ve örgüt liderinin taciz ve aşağılamalarından sonra kendilerini aciz, kirletilmiş ve aşağılanmış hissetmeleri sağlanıp, benliklerinden ve bilinçlerinden arındırıldıkları, hukuka uygun rızalarından ve hukuka uygunluk nedeninden söz edilemeyeceği kanaatiyle İstanbul Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı bazı sanıklar yönünden yerinde görülmüştür" denildi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kısmen kabul eden 2. Ceza Dairesi, Ahmet Oktar Babuna ve Ali Emre Bukağılı'nın da aralarında bulunduğu 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tahliye kararını kaldırdı ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. 2. Ceza Dairesi arıca, bozma kararı veren 1. Ceza Dairesi'nin 'bozma kararını' usule uygun bulmadığını kaydetti
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