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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca 'hemen resim çekilelim' dedik

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, paylaşımında, "Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 27.03.2022 - 19:37 Güncelleme: 27.03.2022 - 19:47 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca 'hemen resim çekilelim' dedik
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

​Bayraktar, 'Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik' ifadelerini kullandı. ​

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca 'hemen resim çekilelim' dedik

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girmişti.

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca 'hemen resim çekilelim' dedik

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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca 'hemen resim çekilelim' dedik
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