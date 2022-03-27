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Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının bu hafta artması beklenirken, bazı bölgeler için de uyarı yapıldı. Meteoroloji, 20 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı
Ekleme: 27.03.2022 - 22:11 Güncelleme: 27.03.2022 - 22:18 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

20 KENT İÇİ SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller: Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Malatya, Rize, Trabzon, Van, Ardahan, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Kars, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Iğdır.


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