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Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Kredi faizleri ve kredi kartları için çok kritik bir karar alındı. TBMM, tüketici haklarına ilişkin en çok şikâyet alınan konularda bir düzenlemeye gitti. Buna göre kredi kartlarındaki bilgilendirmeden yapılan sigorta işlemleri yasaklandı. Ayrıca tüketici lehine olan faiz indirimleri de hemen yansıtılacak ve vatandaşın parası cebinde kalacak. İşte haberin detayları…

Ekleme: 27.03.2022 - 18:55 Güncelleme: 27.03.2022 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde kabul edilerek yasalaştı. Meclisten geçen yeni yasaya göre, vatandaş fazla masraf ve sigortadan kurtulacak. Ayrıca zamanında teslim edilmeyen eve 70 bin lira ceza gelecek ve faiz indirimi kredi kartlarına hemen uygulanacak.

Genel Kurulu'nda kabul edilen Tüketicileri Koruma Yasası şu değişiklikleri içeriyor

ÖN ÖDEMELİ KONUTA 48 AY

Ön ödemeli olarak satılan konutlar sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmek zorunda olacak. Bu süre sözleşmeden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içinde teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira para cezası uygulanacak.

ERKEN ÖDEMEDE CAYMA HAKKI

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

SİGORTA KALDIRILDI

Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı olmayan sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan ürünlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

BİN LİRA CEZA

Tüketici ve konut kredilerinde, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası bin liraya çıkarılacak.

KARTA İNDİRİM HEMEN UYGULANACAK

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişiklikler hemen uygulanacak. Böylece faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması dolayısıyla yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılacak. Bu şart yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek.

HAK SAHİBİ OLMAYAN SATIŞ YAPAMAYACAK

Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

HAPİS CEZASI VERİLECEK

Kanunla ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanacak. Yasağı ihlal edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

ASGARİ DEVRE 7 GÜNE İNDİ

Devre mülklerdeki asgari devre süresi 15 günden 7 güne indirildi.

YENİLENMİŞ ÜRÜNE BİR YIL GARANTİ

Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti verilmesi zorunlu olacak.

SATIŞ SONRASI HİZMET YOKSA TAZMİNAT

Kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazmini talep edilebilecek.

30 BİN LİRA SINIRI

Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulacak.

Garanti BBVA Tüketici Finansman Direktörü Koray Öztopçu, Tüketiciyi Korunmasını Yasası'nın tüketici lehine önemli düzenlemeler içerdiğini dile getirdi. Konuya ilişkin Bloomberg HT'ye konuşan Öztopçu, tüketici kredilerinde yapılan sözleşmelere ilişkin önemli bir adım atıldığını belirtti. Öztopçu, 'Faiz oranlarındaki değişiklik tükeci lehine derhal yapılacak. Önceden 30 günlük bir süre vardı. Şimdi faiz düştüğünde 30 gün beklenmeksizin faizler indirilecek. Arttığında ise yine tüketici lehine 30 günlük süre kullanılacak' dedi.


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