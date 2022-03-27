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Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Müzakere toplantısı İstanbul'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Müzakere toplantısı İstanbul'da yapılacak
Ekleme: 27.03.2022 - 21:17 Güncelleme: 27.03.2022 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Müzakere toplantısı İstanbul'da yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

'ATEŞKES BİR AN EVVEL TESİS EDİLMELİ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

MÜZAKERE GÖRÜŞMESİ İSTANBUL'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

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