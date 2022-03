Akıllı telefon kullanıcılarına uyarı! Eğer bu kelimeler geçiyorsa...

Akıllı telefon kullanıcılarının mesajlaşırken dikkatli olması gereken yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit edildi. Bu kapsamda, "Bak ne buldum" (Look what I found) ifadesinin geçtiği şüpheli mesajların asla açılmaması gerekiyor.

Siber saldırganlar, akıllı cihazları da hedef almakta. Bu kişiler, kimlik avı mesajları veya e-postaları göndererek kullanıcıların dijital yaşamına geri dönüşü olmayan zararlar vermeye çalışıyorlar. Bu zararlara uğramamak için ise siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ise bu uyarılara bir yenisi daha eklendi. Bu uyarı, adeta ortalığı kasıp kavuran yeni bir dolandırıcılık yöntemine ilişkin.BU MESAJLARI SAKIN AÇMAYINSiber güvenlik uzmanları, 'Look what I found” (Bak ne buldum) yazan ve bir bağlantı içeren mesajları açmamanız konusunda uyarıda bulundu. Bu yöntem ile dolandırıcının mesajın alıcısıyla ilgili hassas bilgilere erişebileceği veya cihazlara kötü amaçlı yazılım yükleyebileceği aktarıldı.Bu dolandırıcılık yönteminin aslında birkaç yıldır ortalıkta dolaştığı, ancak son zamanlarda birkaç kişinin hedef alınmasıyla vakalarda artış yaşandığı belirtildi.Bir siber güvenlik uzmanı olan Leslie Sikos, 7NEWS'e verdiği demeçte, 'Bu tür birçok dolandırıcılık var, yani kullanıcıların kaçınmayı öğrenebilecekleri tek bir davranış yok.' dedi.NELER YAPMALI?Bir mesajı açmadan önce mesajın kimden geldiğini kontrol edebilir ve bilinmeyen kişilerden gelen mesajları açmaktan kaçınabilirsiniz. Arkadaşınızdan gelmiş gibi görünen bir dolandırıcılık mesajını ise, mesajın o kişinin tarzına uygun olmamasından (selamlama gibi) veya yapılan yazım yanlışlarından anlamanız mümkün olabilir. Her şeye rağmen dikkatli olmakta fayda var.