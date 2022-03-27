27 Mart Dünya Tiyatro Günü Nasıl Ortaya Çıktı? 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Neden Kutlanıyor?

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?



Dünya Tiyatro Günü Mesajları ve Sözleri



27 Mart dünya tiyatrolar günü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Her sene 27 Mart günü kutlanan bu özel gün tiyatronun değerini anlatmak ve seyirci ile tiyatro arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek amacıyla kutlanıyor. Tiyatrosever birçok kişi tarafından önemli olarak görülen Dünya Tiyatrolar Günü UNESCO tarafından ilan edildi. Birçok kişi tarafından sık sık aratılansorusuna cevap almak ve konu hakkında çok daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. İlk olarak UNESCO'nun 1961 yılında kurduğu Uluslararası Tiyatrolar Birliği ile birlikte her sene 27 Mart günü Dünya Tiyatrolar Günü olarak kutlanmaktadır. Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü tarafından belirtilenlere göre Dünya Tiyatrolar Günü'nün amacının 'sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO'nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak” olduğu açıklanmıştır.27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü birçok etkinlikle kutlanıyor. Sosyal medyadan bu özel gün için sevdiklerine mesajlar iletmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. İşte oldukça aratılan 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Mesajları ve Sözleri;Tiyatro öteki sanatların üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır. (Recaizade Ekrem)Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Ama verdiği acının gücünde bir başka tat bulunur. Tiyatro evrene benzer. İnsanı doya doya güldürür. Ama yansıttığı tuhaflıklar, gülerken ağlamak için istekler doğurur. (Namık Kemal)Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez. (William Hazlitt)Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. (Sabahattin Kudret Aksal)Tiyatro bir şehrin ocak başıdır. Orada en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur. (Muhsin Ertuğrul)Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Kemal Atatürk)Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. (Sabahattin Kudret Aksal)Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır.Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar.Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır.Tiyatro, adamı insan eden sanattır.