Yunanistan’dan yeni provokasyon! Lozan’ı ihlal ettiler!

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle beraber son yıllarda Türkiye’ye yönelik provokatif hamlelerini artıran Yunanistan, bir kez daha tartışmalı bir girişimde bulundu. Lozan Antlaşması’na göre gayriaskerî statüsünde olan Sisam Adası’nda Yunan komando birlikleri tarafından askeri geçit töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini artırması, Yunanistan'da uzun süredir rahatsızlığa neden oluyor. Son yıllarda Türkiye'ye yönelik provokatif girişimlerine ara vermeyen Yunanistan'dan yen, bir hamle daha geldi.



LOZAN'I AÇIKÇA İHLAL ETTİLER



Lozan Antlaşması'na göre, Ege Denizi'nde bulunan adaların gayriaskeri statüsüne aykırı olarak silahlanma asker yığma girişimlerinde bulunan Yunanistan bu kez Sisam Adası'nda provokasyona imza attı.



Antlaşmaya göre silahsız ve askersiz olması gereken Sisam Adası'nda, Yunan kuvvetleri askeri geçit töreni düzenledi.



Yunanistan'dan yeni provokasyon: Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi!



Gayriaskeri statüde yer alan Sisam Adası'nda Yunan komando birliklerinin gerçekleştirdiği geçit töreni, sosyal medyada paylaşıldı.