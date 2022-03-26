Türkiye’nin enerji veren kadınları ödüllendirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'ne katıldı.Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık katıldı. Ödül töreni; sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.'KADIN İSTERSE DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende yaptığı açılış konuşmasında, 'Bugüne kadar ilham verici pek çok hikayeyi hep birlikte alkışladık. Kadınlarımızın gücüne, başarılarına, cesaret ve özgüvenlerine hep birlikte şahit olduk. Hayallerini taşıyan ideallerini gerçeğe dönüştüren kadınlarımızın azim ve mücadelelerini gururla izledik. Bütün bu hikayeler bize gösterdi ki, kadın isterse dünyayı değiştirir. Bizler yeter ki, ön yargılarımıza esir olmayalım. Bizler yeter ki, korkularımıza teslim olmayalım. Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreniyle dilimize, fikirlerimize, bilinçaltımıza işlenen yanlış algıların yıkılması adına önemli bir adım attık. Enerji sektörü bugün sadece maddi yatırımlarıyla değil, insan kaynağı yatırımlarıyla da Türkiye'de enerji çalışanı profilinin değişimine de ön ayak oluyor. Bizler enerji sektörü olarak çok büyük bir aileyiz. Kadınlarımızın varlığıyla Türkiye'nin en büyük projelerine hep birlikte imza atıyoruz' diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDE KADINLARIN DOKUNUŞUNU GÖRECEKSİNİZ'Son 20 yılda kadınların emekleriyle örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığımızı söyleyen Bakan Dönmez, 'Yerli ve milli teknolojilerin her aşamasında kadınlarımızın çok yönlü iş yapabilme becerileri, organizasyon ve planlama yetenekleriyle enerji teknolojilerine made in Türkiye damgasını vurduk. Bugün Türkiye'nin en büyük projelerine şöyle bir bakın. Hepsinin altında kadınlarımızın imzasını, kadınlarımızın dokunuşunu göreceksiniz. Bizim amacımız sadece bu başarıları görünür kılmak. Toplumda bilinenlerin aksine enerjiye dair geliştirilen cinsiyetçi algıları hep birlikte değiştirmek' ifadelerini kullandı.'ENERJİ SEKTÖRÜNÜ DÖNÜŞTÜRECEK KADIN LİDERLER ARZUSUNDAYIZ'Bakan Dönmez, 'Enerji sektörünü kadınlar açısından daha cazip kılmak için özel eğitim ve gelişim programları ile süreci daha fazla destekliyoruz. Enerji sektörü global bir alan ve bu alanda kadınlar için muazzam fırsatlar da söz konusu. Enerji sektörünü değiştirip, dönüştürecek kadın liderler arzusundayız. Türkiye geneli kadın istihdam yüzde 26 seviyesinde. Enerji sektöründe maalesef oldukça altındayız. Bu oran yüzde 12,1. Bu rakamlar enerji sektörü olarak yürüyecek çok yolumuzun olduğunu gösteriyor. Enerji sektöründe bilinen algıları siz kadınların katılımı ile kırmak istiyoruz. Sizler bunun parçası olursanız gelecek nesillere enerji sektörünün önünü açmış olacaksınız' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri ise 'Erkek egemen mesleklerde ya da erkeklerin çoğunlukta olduğu bir işyerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bu sebepten dolayı bazı ön yargılarla ya da engellemelerle karşılaşabilirsiniz. Hiçbir şeyin inandığınız yoldan sizi alı koymasına izin vermeyin.' dedi.ENERJİ VEREN KADINLAR ÖDÜLLENDİRİLDİKonuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen programda Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde toplamda 14 ödül verildi.AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİAkademi: Prof. Dr. Figen Kadırgan- İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Serap Güneş - Yıldız Teknik ÜniversitesiProfesyonel: Hülya Erdener Akınç – Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Meryem Akpınar- Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.İş Dünyası: Derya Kaya – Schmıd Pekintaş, Kübra Kalyoncu Şeherli – Kalyon PVİlham Veren Kadın: Nurten Akkuş- öğretmen, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda madalya kazanan kadın sporcularGirişimcilik: Aysel Bakır, Yasemin KorkutEnerjide Örnek Şirket: Osmangazi Elektrik Dağıtım, Shell TürkiyeJüri Özel: Diyarbakır Anneleri, Turkovac Bilim Ekibi Kadın ÜyeleriÖdül töreni aile fotoğraf çekimi ile sona erdi.