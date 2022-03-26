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Rusya'ya ağır darbe: Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğünü açıkladı

Ukrayna, Rus ordusunun güney askeri bölgesinin 49. Kombine Birliği'nin Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’i etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Rusya'ya ağır darbe: Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğünü açıkladı
Ekleme: 26.03.2022 - 11:01 Güncelleme: 26.03.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Rusya'ya ağır darbe: Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğünü açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, görüntülü açıklamada, Rus Korgeneral'in Ukrayna askeri birliklerince Herson bölgesindeki Çernobaevka havaalanında öldürüldüğü bilgisini doğruladı.

Arestoviç, "Şimdi bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ukrayna birlikleri, Rusya’nın güney askeri bölgesinin 49. Kombine Silah Ordusu'nun Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’i etkisiz hale getirdi." dedi.

Rus ordusunun 200. Özel Tabur Taktik Birliği'nde Ukrayna’ya karşı savaşan 648 askerden de sadece 3’ünün hayatta kaldığını belirten Arestoviç, "Ukrayna topraklarına 'özel bir askeri operasyona' katılmak için gönderilen söz konusu birlikteki 648 askerden 645’i öldü, geriye kalan 3 askerden 2’si de yaralı." diye konuştu.
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