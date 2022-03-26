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Rusya'dan nükleer denizaltı hamlesi: Avrupa'nın dibine gönderiyor...

İngiliz basını flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 16 balistik üze taşıma kapasitesi olan birkaç denizaltıyı Kuzey Atlantik'e gönderdiği belirtildi. İngiliz donanması komutanları bu gelişmeyi, 'Gözdağı' olarak yorumladı.

Ekleme: 26.03.2022 - 16:46 Güncelleme: 26.03.2022 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
İngiliz basını flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 16 balistik üze taşıma kapasitesi olan birkaç denizaltıyı Kuzey Atlantik'e gönderdiği belirtildi. İngiliz donanması komutanları bu gelişmeyi, 'Gözdağı' olarak yorumladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güç kullanabileceğini ifade etmesinin ardından İngiliz The Times gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Putin'in talimatı ile Rus denizaltıların Kuzey Atlantik'e ilerlediği bildirildi. Avrupa'ya daha yakın konumda bulunması planlanan denizaltıların her biri 16 nükleer balistik füze taşıyabiliyor.

İNGİLİZ KOMUTANLAR: BU BİR GÖZDAĞI

Rusya'nın denizaltıları Avrupa kıyılarına daha yakın bir yere gönderme kararı, İngiliz donanma komutanları tarafından gerçek bir tehditten ziyade bir "gözdağı" ve bir uyarı olarak görüldü. Ancak Batılı istihbarat teşkilatları Kremlin'in nükleer cephaneliğini gelişmeler sonrası daha yakından takip ediyor.

"TAKTİK NÜKLEER SİLAHLAR KULLANILABİLİR"

Rusya'nın denizaltılar tarafından taşınan türden "stratejik" nükleer silahları kullanması çoğu gözlemci tarafından hala 'gerçekçi bir senaryo' olarak görülmese de, bazı analistler daha kısa menzilli 'taktik' nükleer silahların kullanılabileceğine ihtimal veriyor.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Ancak Pentagon Sözcüsü John Kirby Rusya'nın henüz bu silahları kullanacağını dair bir ibare olmadığını duyurdu.
Rusya'dan nükleer denizaltı hamlesi: Avrupa'nın dibine gönderiyor...
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