Petrol şirketi Aramco tesislerindeki füzeli saldırının ardından çıkan yangın saatlerdir söndürülemedi!

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki milli petrol şirketi Aramco tesislerinde dün Husilerin düzenlediği füzeli saldırının ardından çıkan yangını söndürmeçalışmaları 19 saattir devam ediyor.Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyon kanalında yayımlanan haberde, Aramco tesislerindeki iki büyük petrol deposundaki yangına sivil savunma,Aramco Şirketi ve Kral Abdulaziz Üniversitesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.Yangının söz konusu iki depo dışındaki diğer depolara sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığı kaydedilen haberde, Cidde kentinde hayatın normal akışında devam ettiği aktarıldı.NE OLMUŞTU?Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki elMaliki, dün saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını" belirtmişti.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde de Aramco tesislerinin füzeyle hedef alındığı, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarılmıştı.