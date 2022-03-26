Kayseri'de maden çöktü: Ölü ve yaralılar var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında iki işçinin göçük altına kaldığını bildirdi. Canlı yayınına katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, göcükte kalan bir işçinin hayatını kaybettiğini söyledi..