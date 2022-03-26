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İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası! Kıyı Emniyeti'nden ilk açıklama

Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edilen mayın İstanbul Boğazı girişinde görüldü. Sarıyer-Garipçe açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilen mayın uzmanlar tarafından incelendi. İşte haberin ayrıntıları...

İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası! Kıyı Emniyeti'nden ilk açıklama
Ekleme: 26.03.2022 - 11:33 Güncelleme: 26.03.2022 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası! Kıyı Emniyeti'nden ilk açıklama
İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu düşünülen mayın görüldü. Balıkçılar tarafından tespit edilen mayının Sarıyer-Garipçe açıklarında bulundu. Eski tip olduğu belirlenen mayın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olay ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şuan için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir." denildi.

Deniz trafiğini düzenleyen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü balıkçılara ve gemilere alana yaklaşılmaması uyarısında bulunurken, uzmanlar incelemelerini sürdürüyor.
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İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası! Kıyı Emniyeti'nden ilk açıklama
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