  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti. İSPER personeli Saim Tanır ve Şehir Hatları personeli Osman Turan, Rumeli Kavağı'nda ikamet ettikleri için işten atıldı.

Ekleme: 26.03.2022 - 18:18 Güncelleme: 26.03.2022 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti. İSPER personeli Saim Tanır ve Şehir Hatları personeli Osman Turan, Rumeli Kavağı'nda ikamet ettikleri için işten atıldı.


İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti

İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti
İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti
​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu
Milli savaş uçağı MMU'nun motoru yerli olacak! Tüm parçaların tasarımı bitti
Rusya'dan nükleer denizaltı hamlesi: Avrupa'nın dibine gönderiyor...
Zelenskiy'den Doha Forumu'nda Ukraynalı Müslümanlarla ilgili açıklama
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor
Kayıp Rusya Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı! Nükleer hazırlık çıkışı
Hulusi Akar: İstanbul Boğazı'ndaki mayın imha edildi
Petrol şirketi Aramco tesislerindeki füzeli saldırının ardından çıkan yangın saatlerdir söndürülemedi!
Levent Gültekin'in 'Partinin parası nereden geliyor?' diye sorduğu Muharrem İnce'den fondaş Halk TV'ye 'hodri meydan'
Küresel güvenlik algısı kökten değişiyor: NATO güncellemeye gidiyor
Almanya'dan 7 sayfalık dikkat çeken analiz! 'Türkiye Avrupa'nın yeni enerji merkezi olabilir'
Yunanistan’dan yeni provokasyon! Lozan’ı ihlal ettiler!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 112 çınarın kesilmesinden değil görüntülerin yayınlanmasından rahatsız!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar.
İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası! Kıyı Emniyeti'nden ilk açıklama
Rus işgalinde 31'inci gün: Karşılıklı itiraflar
Rusya'ya ağır darbe: Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğünü açıkladı
Ukrayna: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kalp krizi geçirdi
Onlarca yunus kıyıya vurdu!

Onlarca yunus kıyıya vurdu!

Yasa Meclis'ten geçti! Zamanında teslim edilemeyen eve 70 bin lira ceza.

Yasa Meclis'ten geçti! Zamanında teslim edilemeyen eve 70 bin lira ceza.

Hasta ve hasta yakınları dikkat!: Ücret talep edeni şikayet edin

Hasta ve hasta yakınları dikkat!: Ücret talep edeni şikayet edin

Açlık hissini kaybetti: Tanı konulamıyor

Açlık hissini kaybetti: Tanı konulamıyor

Kuzey Makedonya'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme!

Kuzey Makedonya'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme!

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!