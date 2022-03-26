İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti. İSPER personeli Saim Tanır ve Şehir Hatları personeli Osman Turan, Rumeli Kavağı'nda ikamet ettikleri için işten atıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti. İSPER personeli Saim Tanır ve Şehir Hatları personeli Osman Turan, Rumeli Kavağı'nda ikamet ettikleri için işten atıldı.