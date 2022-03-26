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Hulusi Akar: İstanbul Boğazı'ndaki mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna kıyılarından İstanbul Boğazı'na sürüklenen eski tip mayının SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hulusi Akar: İstanbul Boğazı'ndaki mayın imha edildi
Ekleme: 26.03.2022 - 16:09 Güncelleme: 26.03.2022 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Hulusi Akar: İstanbul Boğazı'ndaki mayın imha edildi
Ukrayna'nın Ruslara karşı Odessa açıklarına yerleştirdiği mayınların akıntıyla Karadeniz'e sürüklenmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayınladığı NAVTEX ile denizcileri uyardı.

Bu kapsamda korkulan oldu ve o mayınlardan biri İstanbul Boğazı'na kadar ulaştı.

Sabah saatlerinde sivil gemiciler tarafından Sarıyer-Garipçe açıklarında fark edilen mayın için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timleri özel ünlemler alarak alarma geçti.

BOĞAZDAKİ MAYIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Boğaz trafiğinin de çift yönlü kapanmasıyla alınan olağan üstü önlemlerle müdahale edilen mayın etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Akar, "İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın) İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

"UKRAYNA VE RUSYA İLE İRTİBATTAYIZ"

Yaşanabilecek olumsuzluklara kadar hem Rus hem de Ukrayna ile irtibatta olduklarını belirten Akar, "Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
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