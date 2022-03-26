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Her şey eşine kavuşmak için: Şişme bot ile iki bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktı

Vietnamlı 37 yaşındaki Ho Hoang Hung adlı şahıs, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 2 yıldır göremediği eşine ulaşmak için Tayland'dan Hindistan'a şişme bot ile gitmeye çalışırken Tayland Sahil Güvenliği tarafından bulunarak kurtarıldı.

Ekleme: 26.03.2022 - 10:12 Güncelleme: 26.03.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Her şey eşine kavuşmak için: Şişme bot ile iki bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktıGeçtiğimiz hafta Tayland’ın Phuket adasında yaşanan olayda, Bengal Denizi’nde kıyıdan yaklaşık 80 kilometre açıkta, 2,5 metrelik bir şişme botla tek başına ilerleyen bir kişiye sahil güvenlik birimleri müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre Vietnamlı 37 yaşındaki Ho Hoang Hung adlı şahıs, korona virüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle Hindistan’da yaşayan ve 2 yıldır görüşemediği eşine ulaşmak için önce uçakla Vietnam’dan Tayland’a geldi.


Daha sonra Phuket adasından Hindistan istikametine doğru yaklaşık 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıkan Hung, suda geçirdiği 18. günün ardından balıkçıların ihbarıyla Tayland Sahil Güvenliği tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı.


Sahil Güvenliği tarafından Hung’un plastik botunda yapılan aramada, yalnızca küçük bir bavul kişisel eşya, 10 paket erişte ve bir miktar içme suyu bulunurken, herhangi bir GPS cihazı veya harita bulunmadı.


Hung verdiği ilk ifadede ise, çalışmak için gittiği fakat kısıtlamalar nedeniyle Hindistan’da kalan eşine ulaşmak için Vietnam ve Hindistan konsolosluklarına başvuru yaptığını, fakat sonuç alamadığını belirtti.
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