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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'şifa' tarifi: Dört ürünü karıştırıp yatmadan yiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldiği görüşmede, akşamları yatmadan önce yediği karışımın tarifini verdi. Erdoğan, manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi eklediğini ve karışımın şifa olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'şifa' tarifi: Dört ürünü karıştırıp yatmadan yiyorum
Ekleme: 26.03.2022 - 22:36 Güncelleme: 26.03.2022 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'şifa' tarifi: Dört ürünü karıştırıp yatmadan yiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı'nın açılışı için gittiği kentte çiftçilerle de bir araya geldi.

Çiftçilerle sohbeti sırasında akşamları yatmadan önce yediği karışımın tarifini veren Erdoğan, vatandaşlara da uygulamalarını tavsiye etti.

'MANDA YOĞURDU, HURMA, KESTANE BALI, YULAF EZMESİ'
Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'şifa' tarifi: Dört ürünü karıştırıp yatmadan yiyorum
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