CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 112 çınarın kesilmesinden değil görüntülerin yayınlanmasından rahatsız!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB yönetiminin Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacını kesmesine yönelik görüntülerin yayınlanmasına ilişkin "Mobese meselesi ciddi meseledir. Özel yaşama müdahaledir" şeklindeki açıklaması tepki topladı. AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Ekrem İmamoğlu ağaç katliamını perdelemek istiyor. Hizmet kabızı olanların yalan ve iftira konusunda yarışmasını milletimiz ibretle izliyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; İBB yönetiminin Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacını kesmesine yönelik görüntülerin yayınlanmasına ilişkin "Mobese meselesi ciddi meseledir. Özel yaşama müdahaledir" şeklindeki açıklaması tepki topladı.



TURAN: EKREM İMAMOĞLU AĞAÇ KATLİAMINI PERDELEMEK İSTİYOR



AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan; Ekrem İmamoğlu'nun ağaç katliamını perdelemek istediğini söyledi. Hasan Turan şunları söyledi: "Ajansın bu aralar cilalamayı unuttuğu siyasi figür bugün yine kendine bir suikast hikayesiyle arzı endam etmiş. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine dahil olabilmek

ve kamuoyuna 'Ben de buradayım' mesajı verebilmek için mağdur rollerine girişmiş. Buradan da ona ekmek çıkmaz."



"Ağaç katliamını perdelemek için tipik şark kurnazlığıyla, 112 koca çınarın kesilmesi değil görüntülerin sızdırıldığı haberleştiriliyor. Defalarca söyledik; bu

görüntüler sosyal medyada dolaşan ve herkesin erişebildiği görüntülerdir. Gizli filan değildir."



"Hizmet kabızı olanların yalan ve iftira konusunda yarışmasını milletimiz ibretle izliyor. Trollerin etkisi beklendiği gibi olmayınca fondaş ve yandaş medyaya

ısmarlanan bu panik ve düzmece haberler, İstanbul'daki beceriksizliğin açık vesikasıdır. Güneş balçıkla sıvanmıyor."



İBB, AĞAÇLARIN KESİMİ İÇİN İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İZİN ALMAMIŞ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği çınar ağaçları için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadığı tespit edilmişti. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün; 6831 Sayılı Orman Kanunu'na aykırı eylemlerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4.274,46 TL idari para cezası kestiği bildirildi.



BALCI: "KESİLEN AĞAÇLARIN KÖK YÜZEYLERİNİN SAĞLIKLI OLDUĞU GÖRDÜK"



Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmiş ve "Kesilen 112 ağacın bir kısmının, kök yüzeylerinin sağlıklı

olduğu gördük. Özellikle bu ağaçlar için, can ve mal güvenliği tehlikesi oluşturduğuna nasıl karar verdiniz?" diye sormuştu:

