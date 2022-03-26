CHP'li Eren Erdem: Adayımızın Kılıçdaroğlu olduğu gerçeğinin herkesçe sahiplenilmesi müthiş

Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki adaylık kavgasında her geçen gün yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından yapılan bir açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaşa'a kapıyı göstererek 'CHP'nin 2023 adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmalı' demişti. Böcek'in sözlerinin ardından bir destek açıklaması da CHP'li Eren Erdem'den geldi. İşte CHP'nin 2023 adaylığı kavgasında yaşanan son gelişmeler.

Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki adaylık kavgasında her geçen gün yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, geride kalan gün, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.Böcek, CHP liderinin de katıldığı parti etkinliğinde kendisine çağrı yaparak, 'Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız.' diye konuştu.Sosyal medya hesabından söz konusu gelişmeye değinen CHP eski vekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem de Böcek gibi adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.Erdem, 'CHP örgütü olarak ifade edebileceğimiz tüm kadroların buluştuğu buluşmada; CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu gerçeğinin herkesçe sahiplenilmesi, müthiştir.' ifadelerini kullandı.Erdem, Kılıçdaroğlu'nun 'seçimi büyük bir farkla kazanacağını' iddia etti.