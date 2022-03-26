Büyükada'da korku dolu anlar! Alev alev yandı
İstanbul Büyükada'da akşam saatlerinde tarihi bir otelde çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile beraber korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahele ederken otelde maddi hasar da oluştu.
Büyükada'da 1908 yılından beri hizmet veren 4 katlı otelde elektrik panolarında yangın çıktı. Oteldekiler tahliye edilirken,
yangın kısa sürede söndürüldü.
ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI
Büyükada'da 1908 yılından beri hizmet veren 4 katlı otelinde saat 15.15 sıralarında elektrik panolarından dumanlar çıkmaya başladı.
Otelde kalanlar tahliye edilirken, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.