Başkan Erdoğan Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyareti kapsamında çiftçilerle bir araya geldi.Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tokat ziyaretimizde çiftçi kardeşlerimle gerçekleştirdiğim bu özel buluşmayı bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz.' ifadelerini kullandı."Çiftçilerimize geçtiğimiz 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yaptık. Tarım ve hayvancılığa en büyük desteği biz verdik. Sebze-meyve üretiminde Avrupa'da birinciyiz.Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik."Ormancılık alanında da var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülkeyiz. 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk.Ayçiçek ve mısırla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz."