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Başkan Erdoğan Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat ziyareti kapsamında çiftçilerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.

Başkan Erdoğan Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu
Ekleme: 26.03.2022 - 21:01 Güncelleme: 26.03.2022 - 21:11 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyareti kapsamında çiftçilerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tokat ziyaretimizde çiftçi kardeşlerimle gerçekleştirdiğim bu özel buluşmayı bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"20 YILDA 470 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK"

"Çiftçilerimize geçtiğimiz 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yaptık. Tarım ve hayvancılığa en büyük desteği biz verdik. Sebze-meyve üretiminde Avrupa'da birinciyiz.

Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik."

"6 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

Ormancılık alanında da var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülkeyiz. 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Ayçiçek ve mısırla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz."

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