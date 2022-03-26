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Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha Forumu'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu S-400 polemiği ile ilgili 'Böyle bir şey olamaz. S-400'ler bizim" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu
Ekleme: 26.03.2022 - 17:12 Güncelleme: 26.03.2022 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha Forumu'ndan önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında "Rusya-Ukrayna konusunda kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek. Her iki tarafla da mükemmel ilişkilerimiz var. Amacımız kanın durması" ifadelerini kullandı.

S-400 POLEMİĞİ

S-400 polemiği ile ilgili ise "Şimdi biz S-400'leri aldık ve anlaşma tamamlandı. Çok ilginç senaryolar duyduk bununla ilgili sanırım ABD'den böyle bir sızıntı vardı. Ancak böyle bir durum asla gündemimizde değil." dedi.

RSU OLİGARKLAR

Rus oligarklar Türkiye'ye gelir mi? sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu 'Yasal olan her şeye Türkiye'de izin verilir." dedi.
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu
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