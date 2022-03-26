  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride kaldı. Bölgede çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Rusya'nın istediği başarıyı elde edemediği ve bu sebepten ordu içinde huzursuzluk yaşandığı söylentileri de sürüyor. Rus ordusu içinde yaşanan son olay hakkında ortaya atılan akılalmaz iddia ise adeta duyanları dehşete düşürdü.

Ekleme: 26.03.2022 - 18:34 Güncelleme: 26.03.2022 - 18:35 / Editör: Ozge Selin
​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi
Rusya’nın, Ukrayna operasyonuna dair ‘istediğimizi gibi devam ediyor’ açıklamalarına karşın bölge yaşanan olaylar durumun tam aksi olduğu ve Putin'in durumdan rahatsızlık duyduğunu gözler önünü seriyor.

Sıcak bölgede Rus ordusu içinde yaşanan son olay ise duyanları adeta dehşete düşürdü.

İSYAN ÇIKARDILAR
Batı medyasının yine Batılı yetkililere dayandırarak duyurduğu habere göre, bir Rus birliğinin kendi komutanlarını tankla ezdiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Olayın Rus ordusu içindeki huzursuzluklar ve moral çöküşüyle ilintili olduğu düşünülüyor.

KOMUTANLARINI BİLEREK EZDİLER

İlk olarak Ukraynalı bir gazetecinin ortaya attığı iddiaya göre 37. Serbest Alay komutanı kendi komutasındaki askerler tarafından tankla ezildi. Bölgeden alınan bazı raporlara göre olayda ağır yaralanan Komutan hayatını kaybetti.

Birliği Ukrayna güçleriyle çatışırken ağır yaralar aldığı ve girdiği mücadeleyi kaybetmek üzere olduğu; birlik içindeki isyanın da bununla bağlantılı olarak çıkmış olduğu aktarıldı.

ÖLÜP ÖLMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Öte yandan Rus komutanın tankla ezildiğine dair kanıtlar olsa da ölüm haberinin doğrulanamadığı ifade ediliyor.

Sosyal medyaya yansıyan ve başka kaynaklardan da doğrulanmaya çalışan olayda bir isyan ve tankla üzerinden geçme durumunun olası olduğu ancak komutanın ölüp ölmediğinin şu an için doğrulanamadığı haberleri geliyor.
İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti
​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu
Milli savaş uçağı MMU'nun motoru yerli olacak! Tüm parçaların tasarımı bitti
Rusya'dan nükleer denizaltı hamlesi: Avrupa'nın dibine gönderiyor...
Zelenskiy'den Doha Forumu'nda Ukraynalı Müslümanlarla ilgili açıklama
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor
Kayıp Rusya Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı! Nükleer hazırlık çıkışı
Hulusi Akar: İstanbul Boğazı'ndaki mayın imha edildi
Petrol şirketi Aramco tesislerindeki füzeli saldırının ardından çıkan yangın saatlerdir söndürülemedi!
Levent Gültekin'in 'Partinin parası nereden geliyor?' diye sorduğu Muharrem İnce'den fondaş Halk TV'ye 'hodri meydan'
Küresel güvenlik algısı kökten değişiyor: NATO güncellemeye gidiyor
Almanya'dan 7 sayfalık dikkat çeken analiz! 'Türkiye Avrupa'nın yeni enerji merkezi olabilir'
Yunanistan’dan yeni provokasyon! Lozan’ı ihlal ettiler!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 112 çınarın kesilmesinden değil görüntülerin yayınlanmasından rahatsız!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar.
İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası! Kıyı Emniyeti'nden ilk açıklama
Rus işgalinde 31'inci gün: Karşılıklı itiraflar
Rusya'ya ağır darbe: Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğünü açıkladı
Ukrayna: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kalp krizi geçirdi
Onlarca yunus kıyıya vurdu!

Onlarca yunus kıyıya vurdu!

Yasa Meclis'ten geçti! Zamanında teslim edilemeyen eve 70 bin lira ceza.

Yasa Meclis'ten geçti! Zamanında teslim edilemeyen eve 70 bin lira ceza.

Hasta ve hasta yakınları dikkat!: Ücret talep edeni şikayet edin

Hasta ve hasta yakınları dikkat!: Ücret talep edeni şikayet edin

Açlık hissini kaybetti: Tanı konulamıyor

Açlık hissini kaybetti: Tanı konulamıyor

Kuzey Makedonya'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme!

Kuzey Makedonya'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme!

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!