​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi

Rusya’nın, Ukrayna operasyonuna dair ‘istediğimizi gibi devam ediyor’ açıklamalarına karşın bölge yaşanan olaylar durumun tam aksi olduğu ve Putin'in durumdan rahatsızlık duyduğunu gözler önünü seriyor.Sıcak bölgede Rus ordusu içinde yaşanan son olay ise duyanları adeta dehşete düşürdü.İSYAN ÇIKARDILARBatı medyasının yine Batılı yetkililere dayandırarak duyurduğu habere göre, bir Rus birliğinin kendi komutanlarını tankla ezdiği haberi gündeme bomba gibi düştü.Olayın Rus ordusu içindeki huzursuzluklar ve moral çöküşüyle ilintili olduğu düşünülüyor.KOMUTANLARINI BİLEREK EZDİLERİlk olarak Ukraynalı bir gazetecinin ortaya attığı iddiaya göre 37. Serbest Alay komutanı kendi komutasındaki askerler tarafından tankla ezildi. Bölgeden alınan bazı raporlara göre olayda ağır yaralanan Komutan hayatını kaybetti.Birliği Ukrayna güçleriyle çatışırken ağır yaralar aldığı ve girdiği mücadeleyi kaybetmek üzere olduğu; birlik içindeki isyanın da bununla bağlantılı olarak çıkmış olduğu aktarıldı.ÖLÜP ÖLMEDİĞİ BİLİNMİYORÖte yandan Rus komutanın tankla ezildiğine dair kanıtlar olsa da ölüm haberinin doğrulanamadığı ifade ediliyor.Sosyal medyaya yansıyan ve başka kaynaklardan da doğrulanmaya çalışan olayda bir isyan ve tankla üzerinden geçme durumunun olası olduğu ancak komutanın ölüp ölmediğinin şu an için doğrulanamadığı haberleri geliyor.