Yine İBB yine skandal! İBB İSFALT A.Ş’ye ait aracın şoförü alkollü çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Her gün yeni bir skandalla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB İSFALT A.Ş'de vatandaşların canını hiçe sayan bir durum yaşandı. İBB İSFALT A.Ş'ye ait araç, Bağcılar'da parketmiş arabalara çarptı. Aracının şoförünün alkollü olduğu belirlendi.